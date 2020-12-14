Ефремов попросил прощения у Добровинского 

В письме, оказавшемся в распоряжении журналистов, Ефремов признал, что позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес Добровинского.

«Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был себя так вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение. Я приношу вам свои искренние извинения. Надеюсь на ваше понимание и доброту. Не держите на меня зла!» — написал актер.

Добровинский прокомментировал письмо Ефремова. Он подчеркнул, что произошедшее с артистом стало «важным уроком всем людям», которые позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. При этом богатым и знаменитым россиянам, по его мнению, был послан месседж о том, что перед законом все равны».

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в июне на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался.