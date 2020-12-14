Ефремов попросил прощения у Добровинского 

Актер Михаил Ефремов написал письмо адвокату Александру Добровинскому, который в суде представлял интересы родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Артист признал, что вел себя во время судебного разбирательства неподобающим образом, сообщает Telegram-канал Mash.
В письме, оказавшемся в распоряжении журналистов, Ефремов признал, что позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес Добровинского.
«Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был себя так вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение. Я приношу вам свои искренние извинения. Надеюсь на ваше понимание и доброту. Не держите на меня зла!» — написал актер.
Добровинский прокомментировал письмо Ефремова. Он подчеркнул, что произошедшее с артистом стало «важным уроком всем людям», которые позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. При этом богатым и знаменитым россиянам, по его мнению, был послан месседж о том, что перед законом все равны».
Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в июне на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался.
Впоследствии выяснилось, что актер управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.