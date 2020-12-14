Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

«Аэрофлот» приготовил удар для «ковид-диссидентов» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Аэрофлот» не пустит на борт пассажиров без масок
Фото: РИА Новости
Представители «Аэрофлота» заявили, что не будут пускать на борт самолета пассажиров без масок на лице, сообщает РИА Новости. Меру назвали вынужденной, она вызвана сложной эпидемиологической обстановкой в мире.
В сообщении, распространенном авиакомпанией, говорится, что перевозчик усиливает контроль за соблюдением ограничительных мер на борту своего авиапарка. В частности, это касается обязательного ношения масок. Нарушителей ждут суровые взыскания, в том числе отказ в обслуживании.

«Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту», — отметили в «Аэрофлоте».

Представители авиакомпании напомнили, что пассажиры должны надеть маски, закрывающие рот и нос, непосредственно перед посадкой на борт самолета и не снимать их в течение всего полета. Снять маску ненадолго разрешается только для ее замены или для приема пищи и напитков. Людям, которым ношение масок противопоказано медиками, на борт допускаться не будут, добавили в «Аэрофлоте». Нововведения представители компании объяснили заботой о здоровье своих пассажиров, а также попыткой сделать каждый рейс «комфортным» и «безопасным» во время пандемии.
Осенью, как сообщал «Рамблер», ковид-диссиденты устроили митинг в Красноярске. В Сети были опубликованы высказывание недовольных местных жителей, которые сетовали, что их «гнобят» и «заставляют надевать маски». Участники митинга также заявили, что пандемия «на самом деле — уничтожение человечества».
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Комментарии
Общество , Аэрофлот , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
00:50
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
Общество
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
01:56
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
Наука и техника Армия
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
02:24
Собчак — Чубайсу: «Толечка, мне только ты один нужен»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение