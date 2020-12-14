«Аэрофлот» не пустит на борт пассажиров без масок

Представители «Аэрофлота» заявили, что не будут пускать на борт самолета пассажиров без масок на лице, сообщает РИА Новости. Меру назвали вынужденной, она вызвана сложной эпидемиологической обстановкой в мире.

В сообщении, распространенном авиакомпанией, говорится, что перевозчик усиливает контроль за соблюдением ограничительных мер на борту своего авиапарка. В частности, это касается обязательного ношения масок. Нарушителей ждут суровые взыскания, в том числе отказ в обслуживании.

«Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту», — отметили в «Аэрофлоте».

Представители авиакомпании напомнили, что пассажиры должны надеть маски, закрывающие рот и нос, непосредственно перед посадкой на борт самолета и не снимать их в течение всего полета. Снять маску ненадолго разрешается только для ее замены или для приема пищи и напитков. Людям, которым ношение масок противопоказано медиками, на борт допускаться не будут, добавили в «Аэрофлоте». Нововведения представители компании объяснили заботой о здоровье своих пассажиров, а также попыткой сделать каждый рейс «комфортным» и «безопасным» во время пандемии.

Осенью, как сообщал «Рамблер», ковид-диссиденты устроили митинг в Красноярске. В Сети были опубликованы высказывание недовольных местных жителей, которые сетовали, что их «гнобят» и «заставляют надевать маски». Участники митинга также заявили, что пандемия «на самом деле — уничтожение человечества».