Навальный обвинил ФСБ в покушении на убийство 

Блогер Алексей Навальный заявил, что ФСБ уже несколько лет предпринимает попытки отравить его и членов его семьи. Громкое заявление оппозиционер сделал на своем личном сайте.

Оппозиционер подчеркнул, что в ФСБ охотой на него занимается целый департамент, сотрудники которого под руководством «высоких начальников» пытаются убить его и членов его семьи. При этом контрразведчики якобы получают с этой целью «химическое оружие в секретной государственной лаборатории».

Навальный предположил, что его решили убить после того, как в 2016 году он заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Он якобы выяснил, что после этого за ним начали активно следить, и несколько раз его пытались отравить.

Ранее, как сообщал «Рамблер», британская газета Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах сообщила, что Алексея Навального якобы пытались отравить, когда он уже находился в реанимации омской больницы. Предполагалось, что оппозиционер должен был скончаться по прилету в Берлин. В статье говорится, что блогера, сами того не зная, спасли омские врачи «скорой помощи», которые забрав его с самолета, сразу вкололи ему атропин. Именно этот препарат впоследствии якобы нейтрализовал действие очередной порции яда.