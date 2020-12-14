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Москва

Навальный обвинил ФСБ в покушении на убийство 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Блогер Алексей Навальный заявил, что ФСБ уже несколько лет предпринимает попытки отравить его и членов его семьи. Громкое заявление оппозиционер сделал на своем личном сайте.
Оппозиционер подчеркнул, что в ФСБ охотой на него занимается целый департамент, сотрудники которого под руководством «высоких начальников» пытаются убить его и членов его семьи. При этом контрразведчики якобы получают с этой целью «химическое оружие в секретной государственной лаборатории».
Навальный предположил, что его решили убить после того, как в 2016 году он заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. Он якобы выяснил, что после этого за ним начали активно следить, и несколько раз его пытались отравить.
Кремль прокомментировал слухи о втором отравлении Навального
Ранее, как сообщал «Рамблер», британская газета Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах сообщила, что Алексея Навального якобы пытались отравить, когда он уже находился в реанимации омской больницы. Предполагалось, что оппозиционер должен был скончаться по прилету в Берлин. В статье говорится, что блогера, сами того не зная, спасли омские врачи «скорой помощи», которые забрав его с самолета, сразу вкололи ему атропин. Именно этот препарат впоследствии якобы нейтрализовал действие очередной порции яда.
На статью отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Times «воскресным чтивом в халате». Он назвал слухи о повторном отравлении Навального не просто «информационным фейком», а английским словом bullshit («чушь, ерунда» — пер.).
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Общество , Видео , Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , ФСБ , Газета The Times
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