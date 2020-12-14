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Москва

Препарат «Спутник V» доставлен во все регионы для масштабной вакцинации 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он также отметил, что более 18 тысяч волонтёров по всей стране помогают доставлять лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом, передаёт ТАСС.
Сегодня Дмитрий Медведев на социальном онлайн-форуме «Единой России» заявил, что пандемия продолжается во всём мире. В этих условиях усилия добровольцев в России «ещё потребуются». Медведев подчеркнул, что ресурс волонтёрства нужно использовать на полную мощность. «Мы должны соединить возможности государства, партии и волонтёрского движения. И сделать это максимально рационально», — сказал Медведев.
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Общество , Видео , Дмитрий Медведев , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Единая Россия , ИТАР-ТАСС
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