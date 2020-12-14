Он также отметил, что более 18 тысяч волонтёров по всей стране помогают доставлять лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом, передаёт ТАСС.

Сегодня Дмитрий Медведев на социальном онлайн-форуме «Единой России» заявил, что пандемия продолжается во всём мире. В этих условиях усилия добровольцев в России «ещё потребуются». Медведев подчеркнул, что ресурс волонтёрства нужно использовать на полную мощность. «Мы должны соединить возможности государства, партии и волонтёрского движения. И сделать это максимально рационально», — сказал Медведев.