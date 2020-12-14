«Аэрофлот» не будет пускать в самолет пассажиров без масок 

Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет пускать в самолет пассажиров без медицинских масок, сообщает пресс-служба компании.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой "Аэрофлот" усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту… Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полёту. Авиакомпания придерживается жёсткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту", — говорится в сообщении.

Авиакомпания напоминает, что пассажиры обязаны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полёта. Снимать маску в течение полёта можно только для её замены и во время приёма пищи. "Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства также не могут быть допущены к полёту", — говорится в сообщении.

"Действия сотрудников "Аэрофлота" продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа. Авиакомпания строго выполняет требования Роспотребнадзора и делает всё для того, чтобы каждый рейс в условиях пандемии был комфортным и безопасным", — отмечает компания.

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