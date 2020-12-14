Участников пресс-конференции президента России Владимира Путина уведомили о новом правиле проведения беседы с главой государства, сообщает Ura.ru. Нововведение коснулось плакатов, с помощью которых журналисты пытаются привлечь к себе внимание.

Очередная пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 17 декабря. Она пройдет в онлайн формате. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Путин будет отвечать не только на вопросы журналистов из зала, но также намерен пообщаться с жителями страны из разных регионов.

Организаторы мероприятия уведомили представителей СМИ, что размер плакатов, которые они намерены использовать, будет строго ограничен.

«В связи с тем, что в этом году конференция проходит в онлайн-формате, размер плакатов не должен превышать размера формата А4», — говорится в сообщении от организаторов.

В 2018 году организаторы пресс-конференции ограничили размер плакатов до размера листа бумаги формата А3. На ежегодной встрече с президентом России журналисты традиционно пытаются привлечь его внимание при помощи не только транспарантов, но также, одеваясь в яркие национальные костюмы, держа в руки головные уборы и мягкие игрушки.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию 19 декабря. На мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 человек.