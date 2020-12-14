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Москва

Ялта перешла на почасовой график подачи воды 

РИА Новости 1 час назад
Ялта с понедельника в целях экономии перешла на почасовой график подачи воды, сообщил глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Ранее сообщалось, что из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение Большой Ялты, с 14 декабря вводятся ограничения подачи питьевой воды.

"Город Ялта с понедельника перешел на новую схему водоснабжения: с 6 до 9 утра и с 18 до 21", — сказал Баженов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

В свою очередь и. о. главы администрации города Янина Павленко сообщила, что для покрытия дефицита вода будет браться также из альтернативных источников: подземных скважин и озера Могаби. При этом, по ее словам, за последние дни регион благодаря дождям получил более 20 тысяч кубометров притоков воды в водохранилища и водопады.
Крымчан до конца года оставят без воды
Павленко подчеркнула, что если положительная динамика по осадкам сохранится, то графики будут корректироваться в сторону улучшения.
Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств — из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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Общество , Видео , Янина Павленко , Михаил Мишустин
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