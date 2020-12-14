Иммунолог заявил о выходе России на плато

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Жемчугов, как сообщал «Рамблер», — доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям. Сегодня он заявил, что для объективной оценки ситуации с распространением коронавирусной инфекции следует учитывать число заболевших, умерших, проведенных тестов и свободных коек.

«Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать», — сообщил врач.

Он назвал выходом на плато оптимальное соотнесение числа больных, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения. Это является целью системы здравоохранения.

По словам Жемчугова, спуск с плато начнется, а распространение коронавируса окончательно остановится, когда число переболевших или вакцинированных в регионе или стране в целом приблизится к 70%.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 72,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,65 миллиона человек.