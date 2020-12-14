Россия — страна контрастов и парадоксов. Это удивительная страна. Тут глупость прекрасно уживается с умом, а бедность с богатством. И все это существует по какому-то необъяснимому алгоритму, известному лишь немногим.

Рядом с новенькими высотками можно заметить покосившиеся частные домики, в которых даже нет водопровода.

Небоскребы и панельки Москвы. Да и квартиры в этих панельках стоят немалых денег.

Где-то люди выживают на последние деньги, а рядом с ними какой-нибудь подросток разбивает очередной айфон.

Природа в России соседствует с технологиями так близко, что граница почти ощутима.

Контраст может быть даже под одной крышей.

Автомобили у нас тоже есть крутые. Но очень грустно, когда все что у тебя есть, это автомобиль.