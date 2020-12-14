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Москва

Россия — страна контрастов и парадоксов 

BigPicture.ru 52 минуты назад
Россия — страна контрастов и парадоксов. Это удивительная страна. Тут глупость прекрасно уживается с умом, а бедность с богатством. И все это существует по какому-то необъяснимому алгоритму, известному лишь немногим.
Рядом с новенькими высотками можно заметить покосившиеся частные домики, в которых даже нет водопровода.
Небоскребы и панельки Москвы. Да и квартиры в этих панельках стоят немалых денег.
Где-то люди выживают на последние деньги, а рядом с ними какой-нибудь подросток разбивает очередной айфон.
Природа в России соседствует с технологиями так близко, что граница почти ощутима.
Контраст может быть даже под одной крышей.
Автомобили у нас тоже есть крутые. Но очень грустно, когда все что у тебя есть, это автомобиль.
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