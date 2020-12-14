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В Шереметьеве нашли таинственную сумку 

Артём Кульша 26 минут назад
В Шереметьеве нашли радиоактивную сумку
Фото: РИА Новости
Сумка с повышенным радиационным фоном была обнаружена в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник в экстренных службах рассказал агентству, что вчера в процессе сортировки багажа в багажном отделении в терминале В специалисты при помощи датчиков радиационной безопасности обнаружили изменение радиационного фона в одной из сумок. Она была перемещена в специализированное помещение.
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На место для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров были вызваны специалисты. По итогам проверки они не обнаружили каких-либо радиоактивных предметов или веществ. Все это время аэропорт работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась.
С конца ноября аналогичные случаи происходили уже трижды. 30 ноября и 2 декабря в сумках, в которых было обнаружено изменение радиационного фона, не было найдено радиоактивных предметов или веществ, а 8 декабря был обнаружен и впоследствии утилизирован радиоактивный компас.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», стало известно о старте в 2020 году масштабных закупок новых дезинфекционных аэрозольных комплексов в войска радиационной, химической и биологической защиты России. Они предназначены для обеззараживания зданий, техники и личного состава посредством крана-манипулятора и съемных ручных распылителей. Данные КДА уже применяются на некоторых аэродромах Министерства обороны для обработки прибывающих из-за рубежа людей и грузов.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Министерство обороны , Аэропорт Шереметьево
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