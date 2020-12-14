Познер рассказал, как перестать бояться коронавируса 

Тележурналист Владимир Познер , основываясь на личном опыте, поделился, как перестать бояться заболеть коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что даже если страха нет, личные меры предосторожности соблюдать всё же необходимо.

Однако я, естественно, соблюдаю правила. Когда маску или перчатки надо надевать, делаю это. Но никакого страха у меня нет. Моя жена переболела. Легко, но переболела. Многие мои знакомые болели. Словом, спокойно к этому отношусь, — цитирует Познера ТАСС.

По словам телеведущего, он попросту не испытывает страха — он уверен, что важно не идти на поводу у опасений заразиться. И для того, чтобы не бояться, необходимо иметь соответствующий внутренний настрой. Правда, он отмечает, что ему помогает уверенность в наличии иммунитета к заболеванию.

Познер поясняет, что около четырёх процентов населения страны имеют врождённый иммунитет, не позволяющий вирусу поразить организм. И он сам утверждает, что таким иммунитетом обладает, хотя и не имеет этому медицинского подтверждения.

Пока ещё пытаются найти способ это проверить, но, думаю, лично у меня такой иммунитет есть, — сказал журналист.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности граждан России. Он считает, что россиянам нужно избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев.