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Москва

«Комплекс неполноценности»: Познер прошелся по русским 

Павел Тиунов 1 час назад
«Комплекс неполноценности»: Познер высказался о русских
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер в интервью ТАСС пояснил свое скандальное высказывание о том, что россияне страдают комплексом неполноценности. По словам журналиста, он имел в виду ряд факторов, которые в результате приводят к отрицательным социальным явлениям.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Познер на своем сайте написал, что россияне в большинстве своем отрицательно относятся к демократии из-за собственной неграмотности, зависти и комплекса неполноценности. Заявление вызвали обширный резонанс в соцсетях.
Позже в интервью ТАСС телеведущий пояснил, что под комплексом неполноценности он имел в виду нелогичное сочетание в виде «ощущения величия» россиян с их же подобострастным отношением к Западу. Например, в России, по его словам, иностранцу могут легко уступить место в очереди только за то, что он иностранец.

«Это я и называю "комплексом неполноценности", который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму», — заявил журналист.

Он также отметил, что россияне часто любят хвастаться отдыхом на курортах, где «не было ни одного русского». Познер подчеркнул, что подобное заявление никогда нельзя услышать от француза или испанца. По его мнению, это есть признак снисходительного отношения россиян к собственному народу.

«Я это имею в виду, когда я говорю о "комплексе неполноценности"», — подчеркнул журналист.

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Общество , Владимир Познер , ИТАР-ТАСС
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