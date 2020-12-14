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Москва

Нашел сына и прогорел: что случилось с первым победителем «Кто хочет стать миллионером?» 

Мария Иванова 1 час назад
Что случилось с первым победителем «Кто хочет стать миллионером?»
Фото: кадр телепередачи
Автор блога «Сливки общества» на платформе «Яндекс. Дзен» рассказал, что стало с петербуржцем Игорем Сазеевым, перым победителем программы «Кто хочет стать миллионером?». Благодаря выигрышу Сазеев смог найти старшего сына, которого его бывшая жена увезла в Германию.
Верстальщик типографии Сазеев постоянно смотрел «Кто хочет стать миллионером?» по телевизору и правильно отвечал на все вопросы. Помогали ему широкий кругозор, аспирантура института химии и музыкальная школа. Во время собственной игры он всего лишь раз усомнился в ответе.

«Странно, но, когда выяснилось, что выигрыш — мой, я был абсолютно спокоен. Может, потому, что в моей жизни были и более значимые события. Двух младших детей мы рожали дома, и я перерезал пуповину. Миллион с этим не сравнить, — рассказал он.

После уплаты налогов с выигрыша у Сазеева осталось 650 тысяч рублей, но в 2001 году этой суммы ему хватило на многое. В первую очередь Сазеев поехал к своему сыну в Германию. С тех пор они поддерживают связь, хоть и встречаются нечасто.
Остаток выигрыша петербуржец потратил на небольшой ремонт, велосипеды для детей, путешествия в Австрию и Италию и покупку 11-летнего Renault. Еще 250 тысяч рублей Сазеев вложил в совместный с другом бизнес грузоперевозок, но прогорел.
Спустя почти 20 лет Сазеев — отец пятерых детей и дедушка двух внучек.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ рассказали, как сложилась судьба победителей первого российского реалити-шоу «За стеклом», получивших по 15 тысяч долларов. Одна из них — Жанна Агагишева — успела поработать на телевидении, а затем открыла сеть частных детских садов. Сейчас она — мама троих детей, замужем во второй раз. Второй победитель, Денис Федянин, написал несколько книг.
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Комментарии 1
Общество , Renault
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