Познер пояснил свои слова про неполноценность россиян 

Телеведущий Владимир Познер
убежден, что россияне должны избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев. Такое мнение он выразил в понедельник в интервью
ТАСС.
Ранее на своем сайте Познер отметил
, что неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются основными причинами отрицательного отношения многих российских граждан к демократии.
По словам Познера, с одной стороны, у "россиян есть ощущение своего величия". С другой стороны, считает телеведущий, у некоторых жителей РФ проявляется довольно подобострастное отношение к Западу. "Ведь в других странах — во Франции, в Америке, в Англии — иностранец и иностранец, — пояснил Познер. — Здесь же очередь надо уступить иностранцу — товарищи, пропустите — и так далее. А с другой стороны — "да мы же лучшие". И вот это сочетание я и называю "комплексом неполноценности", который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму".
"Я знаю немало русских людей, которые говорят: "Вот в прошлом году я отдыхал там-то. Было замечательно, не было ни одного русского", — продолжил Познер. — Представить, чтобы француз сказал так или испанец, невозможно. Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о "комплексе неполноценности".
"У меня большой опыт общения с первой эмиграцией, к которой относится и мой отец, — отметил телеведущий. — Ему было 14, когда он уехал. А его родители уехали в 1922 году. И этот круг людей, их дети мне знакомы. И они все обожают Россию и русское. И у них нет этого снисходительного отношения, что "там нет русских, слава богу". При этом Познер считает, что "подчеркивать то, что мы другие, — вот они, а вот это мы — это играть на ложном понимании своего места в мире".
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния