Познер пояснил свои слова про неполноценность россиян 

"У меня большой опыт общения с первой эмиграцией, к которой относится и мой отец, — отметил телеведущий. — Ему было 14, когда он уехал. А его родители уехали в 1922 году. И этот круг людей, их дети мне знакомы. И они все обожают Россию и русское. И у них нет этого снисходительного отношения, что "там нет русских, слава богу". При этом Познер считает, что "подчеркивать то, что мы другие, — вот они, а вот это мы — это играть на ложном понимании своего места в мире".