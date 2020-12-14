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Москва

Познер пояснил свои слова про неполноценность россиян 

ТАСС 1 час назад
Познер пояснил свои слова про неполноценность россиян
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер убежден, что россияне должны избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев. Такое мнение он выразил в понедельник в интервью ТАСС.
Ранее на своем сайте Познер отметил, что неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются основными причинами отрицательного отношения многих российских граждан к демократии.
«Неграмотность, зависть»: Познер прошелся по россиянам
По словам Познера, с одной стороны, у "россиян есть ощущение своего величия". С другой стороны, считает телеведущий, у некоторых жителей РФ проявляется довольно подобострастное отношение к Западу. "Ведь в других странах — во Франции, в Америке, в Англии — иностранец и иностранец, — пояснил Познер. — Здесь же очередь надо уступить иностранцу — товарищи, пропустите — и так далее. А с другой стороны — "да мы же лучшие". И вот это сочетание я и называю "комплексом неполноценности", который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму".

"Я знаю немало русских людей, которые говорят: "Вот в прошлом году я отдыхал там-то. Было замечательно, не было ни одного русского", — продолжил Познер. — Представить, чтобы француз сказал так или испанец, невозможно. Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о "комплексе неполноценности".

"У меня большой опыт общения с первой эмиграцией, к которой относится и мой отец, — отметил телеведущий. — Ему было 14, когда он уехал. А его родители уехали в 1922 году. И этот круг людей, их дети мне знакомы. И они все обожают Россию и русское. И у них нет этого снисходительного отношения, что "там нет русских, слава богу". При этом Познер считает, что "подчеркивать то, что мы другие, — вот они, а вот это мы — это играть на ложном понимании своего места в мире".

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Комментарии 51
Общество , Владимир Познер , ИТАР-ТАСС , Великобритания , Франция
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