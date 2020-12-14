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Москва

Снежный шторм на Камчатке попал на видео 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
На Камчатке спасатели в связи с циклоном переведены в повышенную готовность.
«Главное управление МЧС России по региону и его структурные подразделения находятся в повышенной готовности. Оперативные группы спасателей на автомобилях повышенной проходимости патрулируют дороги. В случае необходимости они готовы оказать помощь водителям в преодолении подъёмов и спусков, вытащить автомобили из снежного плена, отбуксировать транспортные средства при их поломке», — сказали в спасательном ведомстве.
По прогнозам «Камчатгидрометеоцентра», 15 декабря циклон сместится в Алеутский и Усть-Камчатский районы. Там также ожидается умеренный, местами сильный снег, возможна метель. Порывы ветра могут достичь 30-40 метров в секунду.
Общество , Видео , МЧС
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