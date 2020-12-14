Норильск оказался отрезанным от "большой земли". В городе продолжает бушевать природная стихия. На этот раз из-за сильнейшей пурги видимость в Норильске не превышает нескольких метров, а сугробы намело выше человеческого роста. Коммунальные службы не успевают убирать выпадающий снег. В городе перестал работать аэропорт. Также временно закрыли трассу Норильск — Кайеркан — Алыкель для всех видов транспорта. Люди не могут перемещаться даже в соседние районы в черте города. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают скорости 23-28 метров в секунду. Температура в Норильске при этом может опуститься до -30 градусов по Цельсию.
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
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