Как вакцина повлияет на заболеваемость коронавирусом в России

Успешное применение вакцины в России позволит сократить ежедневный показатель заболеваемости во время возможного весеннего пика коронавируса, массовая вакцинация также сократит период пандемии, счиатет эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Вакцинация не даст моментальный эффект и уже значительно не повлияет на осенний пик заболеваемости, но для сокращения срока пандемии она крайне важна. Если прививку удастся сделать 70% населения, то это приблизит окончание пандемии", — сказал РИА Новости Тавадян.

По его словам, научное сообщество согласно с тезисом, что пандемия закончится к лету, даже если не будет всеобщей вакцинации.

"Если посмотреть на динамику распространения гриппа и коронавируса в течение года, то пики, как и минимальные значения заболеваемости, будут совпадать. У них имеются осенний и весенний пики. Есть вероятность, что весенний пик повторится в 2021 году, но будет меньше, ибо основная часть населения будет привита или переболеет. Можно предположить, что весенний пик 2021 году придется на март и ежедневная заболеваемость в России будет около 8 тысяч человек", — отметил Тавадян.

Ученый добавил, что на снижении количества заболевших во время пика будет влиять успешность вакцинации. Он также пояснил, что снижение числа заболевших будет вызвано в основном двумя факторами: вакцинацией и наличием естественного иммунитета у переболевших. Сложно оценить влияние каждого из этих факторов, но вместе они дадут существенное снижение заболеваемости от показателей осеннего пика 2020 года, считает ученый.