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Эксперт перечислил находящиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы России 

Lenta.ru 40 минут назад
Названы находящиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы РФ
Фото: EPA
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян перечислил находящиеся в «красной зоне» по распространению COVID-19 регионы России. Его слова приводит РИА Новости.
Тавадян заявил, что ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности коронавируса, а в светло-красной зоне остаются три региона: Дагестан, Крым и Брянская область.
Он представил карту, на которой разными цветами отмечены регионы в соответствии с показателями распространения коронавируса. Так, зеленым отмечены регионы, где показатель показатель R — индекс распространения заболевания — меньше 0,9 (позитивный), желтым, где показатель — удовлетворительный (1,0-1,1), в «светло-красных» регионах индекс от 1,1 до 1,2 (отрицательный — неудовлетворительный); темно-красным отмены регионы, в которых это число составило больше 1,2 (тяжелый).
По его словам, уже есть четыре региона с выраженным затуханием заболевания: Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильной светло-зеленой зоне находятся 23 региона, еще в 55 субъектах наблюдается удовлетворительное состояние распространения пандемии.
Эксперт объяснил, что если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше — усиливается. «Основная часть регионов уже находится на плато, как мы и предсказали в предыдущей статье. Если сравнить показатель R — индекс распространения заболевания, то как индикатор он даст представление о регионах, уже прошедших плато или приблизившихся к нему. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато», — сказал Тавадян.
Он добавил, что к Новому году ситуация будет улучшаться, и предположил, что так будет до марта 2021 года.
Ранее Тавадян оценил влияние вакцины на заболеваемость COVID-19 в 2021 году. По его словам, успешное применение препарата в России позволит сократить ежедневный показатель заболеваемости во время возможного весеннего пика коронавирусной инфекции. Он добавил, что массовая вакцинация также сократит период пандемии.
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Общество , РИА Новости , Брянская Область , Республика Крым
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