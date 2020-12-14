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Женщины смогут с 1 января заменить мигрантов на российских стройках 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 5 минут назад
Женщины смогут заменить мигрантов на российских стройках
Фото: ТАСС
Нехватку мигрантов на российских стройках с 1 января 2021 года можно будет частично восполнить россиянками, рассказали эксперты.
С 1 января 2021 года вступают в действие положения приказа Минтруда России, в четыре раза сократившего перечень запрещенных для женщин специальностей. Россиянкам с приходом нового года станут доступны более 30 новых профессий, передает РИА «Новости».

«В действующий перечень включен ряд ремонтно-строительных работ, при выполнении которых запрещается использование труда женщин. Это, в частности, крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ. В новом перечне этот раздел исключен», — рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

Он отметил, что, несмотря на отмену ряда ограничений, строительным организациям нельзя будет привлекать женщин для выполнения работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную независимо от видов должностей. «Должны соблюдаться установленные нормы предельно допустимых физических нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Предельно допустимая масса груза — десять килограммов», — пояснил юрист.
Хотя стройотрасль набирает популярность среди женщин, о полной замене россиянками мигрантов говорить пока рано, считает глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. «В последних конкурсах профмастерства от НОСТРОя и WorldSkills призовые места в той же дисциплине "Сварка", которое считалось исконно мужским делом, три года подряд брали девушки. Говорить о том, что эта норма позволит заменить мигрантов — наверное нет. Просто стройка становится более высокотехнологичной и на стройке становится работать под силу и женщинам», — пояснил он.
При этом Глушков подчеркнул, что позитивные тенденции в уменьшении гендерного дисбаланса в строительной отрасли все же присутствуют. Например, по его словам, женщины вполне могли бы восполнить нехватку мигрантов на отделочных работах.

«Право выбирать профессию и заниматься любимым делом не должно определяться гендером. Дело даже не в том, что женщины могут заменить мигрантов, а в том, что они имеют право работать на стройке в принципе. Почему, если девушка или женщина отучилась и получила строительную профессию, она будет хуже мужчины? Хочет — пусть работает, это ее законное право», — уверена активистка организации Sveriges Kvinnolobby («Шведское женское лобби») Софья Ширяева.

Солидарна с ней и учредитель девелоперской компании «ГРМ-Групп» Наталья Гарт. По ее мнению, ситуация с открытием границ вряд ли стабилизируется в ближайшее время, а женщины, может быть пока и не слишком активно идущие на стройку, в некоторых видах работ заметно превосходят профессиональный уровень мужчин.
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Комментарии
Общество , Антон Глушков , Наталья Гарт , Минтруд , РИА Новости
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