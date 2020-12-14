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США могут закрыть генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге 

News.ru 33 минуты назад
США могут закрыть генконсульства в крупных городах РФ
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Власти США могут полностью закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Как пишет «Коммерсант», власти США рассматривают не частичную приостановку деятельности генконсульств, а их закрытие. При этом американское консульство в Екатеринбурге и так с марта 2020 года оказывает лишь услуги, связанные с экстренными случаями.
В таком же режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью, — пишет издание.
В консульстве США во Владивостоке о приостановке работы заявляли, что она связана с противоэпидемическими мерами, однако Госдеп надеется, что учреждение возобновит работу, как только ситуация станет лучше.
Теперь же Госдеп США полагает, что в ближайшее время улучшения ситуации с коронавирусом не предвидится, а выдача американских виз была серьёзно ограничена и до пандемии. Посольство США в Москве не предоставило оперативного комментария по этому вопросу, отмечет издание.
Как сообщал NEWS.ru, 12 декабря стало известно, что генеральное консульство России в Нью-Йорке вынуждено приостановить работу из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране. В российском дипломатическом представительстве тогда отметили, что учреждение, вероятно, уже не откроется до конца 2020 года.
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Общество , Госдеп США , Владивосток , Екатеринбург , Москва , Приморский Край , Свердловская Область , США
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