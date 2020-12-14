США могут закрыть генконсульства в крупных городах РФ

Власти США могут полностью закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге Владивостоке на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Как пишет «Коммерсант», власти США рассматривают не частичную приостановку деятельности генконсульств, а их закрытие. При этом американское консульство в Екатеринбурге и так с марта 2020 года оказывает лишь услуги, связанные с экстренными случаями.

В таком же режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью, — пишет издание.

В консульстве США во Владивостоке о приостановке работы заявляли, что она связана с противоэпидемическими мерами, однако Госдеп надеется, что учреждение возобновит работу, как только ситуация станет лучше.

Теперь же Госдеп США полагает, что в ближайшее время улучшения ситуации с коронавирусом не предвидится, а выдача американских виз была серьёзно ограничена и до пандемии. Посольство США в Москве не предоставило оперативного комментария по этому вопросу, отмечет издание.

Как сообщал NEWS.ru, 12 декабря стало известно, что генеральное консульство России в Нью-Йорке вынуждено приостановить работу из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране. В российском дипломатическом представительстве тогда отметили, что учреждение, вероятно, уже не откроется до конца 2020 года.