Как правильно носить маски зимой?

Врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов рассказал, какие особенности имеет ношение защитных медицинских масок в зимний период, а также дал рекомендации, как наиболее эффективно обезопаситься от заражения инфекциями в это время года.

По словам специалиста, чтобы маски качественно выполняли защитную функцию, их следует регулярно менять, причем зимой это необходимо делать чаще, чем в теплое время года.

— Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки, — рассказал медик.

Он подчеркнул, что это относится в равной степени как к одноразовым, так и к многоразовым маскам.

Респираторы с клапаном следует носить только тем людям, которые уже переболели или прошли вакцинацию от COVID-19, то есть не могут являться источником инфекции, так как исходящий из клапана воздух не проходит фильтрацию. Те, кто носят подобные респираторы, не зная собственный статус, подвергают окружающих опасности инфицирования — такие люди должны носить респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана и воздух фильтруется на вдох и выдох, предупредил эксперт в интервью радио Sputnik