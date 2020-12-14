Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶
Выберите регион
Москва

Больничные выдадут по новым правилам 

Парламентская газета 43 минуты назад
Листки нетрудоспособности можно будет получить в электронном виде, в том числе при получении помощи врачей по телемедицине. Это определено в приказе Минздрава, который вступает в силу 14 декабря.
Бумажный больничный можно будет продлить электронным, и наоборот. Не смогут оформить электронные документы только безработные граждане, а также женщины, которые забеременели за год до увольнения в связи с ликвидацией организации.
Приказ уточняет варианты выдачи больничных в период действия режима повышенной опасности. В этом случае листок нетрудоспособности дадут на весь период необходимой самоизоляции. Так же больничный положен всем родителям дошколят до семи лет, если детский сад закрыли на карантин.
Выдавать больничные смогут лечащие врачи и фельдшеры уже в день постановки диагноза. Если больничный нужен для соблюдения карантина, то его оформит инфекционист.
Для оформления больничного теперь понадобится не только паспорт, но и СНИЛС. Это может быть связано с переходом на прямые выплаты по больничным из Фонда соцстрахования.
Парламентская газета: последние новости
Власти Петербурга сообщили о максимальной недельной госпитализации за пандемию Власти Петербурга сообщили о максимальной недельной госпитализации за пандемию Дачную амнистию продлят не на год или два, а на пять лет Дачную амнистию продлят не на год или два, а на пять лет Греция продлила разрешение на въезд для россиян Греция продлила разрешение на въезд для россиян
Комментарии 7
Общество , Видео , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение