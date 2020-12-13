Сотрудникам на удаленке доплатят за ненормированный рабочий день

В ближайшее время депутаты намерены ликвидировать пробел в законодательстве, касающийся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров.

Он отметил, что многие работодатели идут на нарушения трудовых норм, считая, что если они запишут в трудовом договоре, что рабочий день — ненормированный, то они имеют право привлекать сотрудника к работе когда захотят, в том числе ночью, в выходные и праздники.

"Но если мы посмотрим Трудовой кодекс, то там четко записано, что ненормированный рабочий день — это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени. А не привлечение его к неурочному труду постоянно", — отмечает Исаев. Он добавляет, что особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда миллионы людей из-за коронавируса перешли на удаленную работу. И работодатели откровенно заставляют людей перерабатывать, заставляют выполнять задания даже в выходные. Мол, люди все равно дома сидят! Платить же дополнительно ничего не хотят.

Андрей Исаев напоминает, что с 1 января 2021 года между сотрудником на удаленке и его работодателями должен быть установлен график взаимодействия.

Если работодатель выходит за рамки такого графика взаимодействия — это уже сверхурочная работа. И по закону полагается оплачивать это в повышенном размере.

"Во время работы над поправками, касающимися удаленной формы занятости, мы отмечали, что большинство ограничений можно обойти через ненормированный рабочий день и срочные трудовые договоры. Поэтому будем ликвидировать пробелы, чтобы работодатели не могли уменьшать заработную плату, не держали людей постоянно в неопределенном состоянии, заключая с ними договоры на непродолжительное время", — отметил Андрей Исаев.

Прежде всего нововведения будут направлены на введение дополнительных компенсаций для сотрудников, которые трудятся по ненормированному рабочему графику.

Если работодатель звонит вне графика — это уже сверхурочная работа с повышенной оплатой.

Им могут, например, предоставляться дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

Продолжительность и этапы предоставления дополнительного отпуска оговариваются между сотрудниками и работодателями при помощи трудовых или же коллективных договоров.