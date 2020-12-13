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Умер заслуженный артист России Айдар Хафизов 

RT на русском 3 часа назад
Умер заслуженный артист России Айдар Хафизов
Фото: © kamalteatr.ru
Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Айдар Хафизов скончался в возрасте 77 лет, сообщили в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

«Сегодня на 78-м году жизни скончался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Ха­фи­зов Ай­дар Садриевич», — говорится в сообщении.

В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста.
Гражданская панихида состоится 14 декабря на площади перед театром им. Камала.
12 декабря в возрасте 85 лет умер советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт.
Прощание с артистом состоится в театре «Современник» во вторник, 15 декабря. Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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