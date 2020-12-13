В России нашли нулевого пациента с коронавирусом

России коронавирус начал распространяться с 1 марта — именно тогда был установлен первый пациент с COVID-19, передавший инфекцию окружающим. Спустя две недели в стране были заражены уже 100 человек, рассказали в Роспотребнадзоре . На сегодняшний день переболели COVID-19 уже более 2,1 млн россиян.

Российским специалистам известно, кто был нулевым пациентов в стране, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Да, конечно, мы знаем [нулевого пациента], он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», — сказала чиновница в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

До этого случая были еще три заражения коронавирусом, завезенные из Китая . Но они не распространяли инфекцию, так как были экстренно изолированы. «Тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», — подчеркнула Попова.

По ее словам, стало понятно, что «нужно разворачивать все мероприятия», когда «китайские коллеги» определились со свойствами коронавируса.

«В 20-х числах января докладывали с Татьяной Алексеевной Голиковой, с министром здравоохранения президенту Российской Федерации, стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом», — уточнила глава ведомства.

Попова считает пандемию серьезным жизненным уроком. «Очень важно не забыть, что решить ту проблему, которая есть, мы можем только объединившись», — заключила она.

В конце декабря будет год, как началось распространение коронавирусной инфекции, вспышка которой была первоначально зафиксирована в Китае. За это время умерли 1,6 млн человек по всему миру, инфекция была выявлена у 71,7 млн жителей различных стран.

В России, как отмечает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса, зарегистрировано свыше 2,6 млн зараженных, из них 2,1 млн выздоровели, почти у 47 тыс. человек COVID-19 стал основной причиной смерти.

По мнению главврача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у зараженных коронавирусной инфекцией наихудшее состояние наблюдается на седьмые — десятые сутки.

«Есть много проявлений [COVID-19], мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще, самый пик, пик всех проблем — это где-то седьмые-десятые сутки заболевания», — рассказал медик в фильме Наили Аскер-заде.

Проценко сообщил, что через инфекционный госпиталь, которым он заведует, за время распространения коронавируса прошли более 15 тыс. человек с выявленным вирусом.

Медик заметил, что при лечении таких больных следует ориентироваться на противовирусные препараты. Самым эффективным среди них оказался фавипиравир.

«Но тут есть очень много «но»: для того, чтобы его назначить, нужно оценить функцию печени, надо женщинам фертильного возраста провести тест на беременность обязательно», — подчеркнул специалист.

Проценко заметил, что антибиотики не помогут организму справиться с коронавирусом, так как не влияют на него. Они действенны только тогда, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная суперинфекция.

О том, что прием антибиотиков с первых дней заболевания может вызвать дальнейшие осложнения, ранее предупреждал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . По его словам, эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом. Мурашко призвал следовать современным методикам лечения.

Специалисты отмечают, что возможно и повторное заражение инфекцией. Как заявил ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов, «никто не защищен от повторного заражения», даже переболевшие.