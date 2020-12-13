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Москва

«Появился буквально 1 марта»: в России нашли нулевого пациента 

Газета.Ru 1 час назад
В России нашли нулевого пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В России коронавирус начал распространяться с 1 марта — именно тогда был установлен первый пациент с COVID-19, передавший инфекцию окружающим. Спустя две недели в стране были заражены уже 100 человек, рассказали в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день переболели COVID-19 уже более 2,1 млн россиян.
Российским специалистам известно, кто был нулевым пациентов в стране, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно, мы знаем [нулевого пациента], он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», — сказала чиновница в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

До этого случая были еще три заражения коронавирусом, завезенные из Китая. Но они не распространяли инфекцию, так как были экстренно изолированы. «Тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», — подчеркнула Попова.
По ее словам, стало понятно, что «нужно разворачивать все мероприятия», когда «китайские коллеги» определились со свойствами коронавируса.

«В 20-х числах января докладывали с Татьяной Алексеевной Голиковой, с министром здравоохранения президенту Российской Федерации, стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом», — уточнила глава ведомства.

Попова считает пандемию серьезным жизненным уроком. «Очень важно не забыть, что решить ту проблему, которая есть, мы можем только объединившись», — заключила она.
В конце декабря будет год, как началось распространение коронавирусной инфекции, вспышка которой была первоначально зафиксирована в Китае. За это время умерли 1,6 млн человек по всему миру, инфекция была выявлена у 71,7 млн жителей различных стран.
В России, как отмечает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса, зарегистрировано свыше 2,6 млн зараженных, из них 2,1 млн выздоровели, почти у 47 тыс. человек COVID-19 стал основной причиной смерти.
По мнению главврача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у зараженных коронавирусной инфекцией наихудшее состояние наблюдается на седьмые — десятые сутки.
«Есть много проявлений [COVID-19], мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще, самый пик, пик всех проблем — это где-то седьмые-десятые сутки заболевания», — рассказал медик в фильме Наили Аскер-заде.
Проценко сообщил, что через инфекционный госпиталь, которым он заведует, за время распространения коронавируса прошли более 15 тыс. человек с выявленным вирусом.
Медик заметил, что при лечении таких больных следует ориентироваться на противовирусные препараты. Самым эффективным среди них оказался фавипиравир.

«Но тут есть очень много «но»: для того, чтобы его назначить, нужно оценить функцию печени, надо женщинам фертильного возраста провести тест на беременность обязательно», — подчеркнул специалист.

Проценко заметил, что антибиотики не помогут организму справиться с коронавирусом, так как не влияют на него. Они действенны только тогда, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная суперинфекция.
О том, что прием антибиотиков с первых дней заболевания может вызвать дальнейшие осложнения, ранее предупреждал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом. Мурашко призвал следовать современным методикам лечения.
Специалисты отмечают, что возможно и повторное заражение инфекцией. Как заявил ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов, «никто не защищен от повторного заражения», даже переболевшие.
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Общество , Анна Попова , Татьяна Голикова , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор
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