В ВОЗ пандемию коронавируса сравнили с войной

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщает «Россия 1».
Соответствующее заявление она сделала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год».
«Это война между человечеством и миром вирусов», — подчеркнула Вуйнович.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 72 млн заболевших, свыше 50,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».