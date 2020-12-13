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Умер первый командир СОБРа Александр Зырянов 

ТАСС 46 минут назад
Умер первый командир СОБРа Александр Зырянов
Фото: РИА Новости
Александр Зырянов — первый в истории СОБР командир этого подразделения — умер в возрасте 68 лет. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-центре МВД России.

"10 декабря 2020 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Службы по борьбе с организованной преступностью, первый командир легендарного СОБР Главного управления по организованной преступности МВД России, ветеран боевых действий, один из учредителей региональной общественной организации "Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью" полковник милиции Зырянов Александр Иванович", — сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что прощание с ним состоится в понедельник, 14 декабря. "В 12:00 [начнется] отпевание в церкви на Домодедовском кладбище, там же [состоится] захоронение на Аллее Славы", — добавили в ведомстве.
Зырянов более 30 лет прослужил в системе МВД. Службу он начал в 1975 году, занимал различные должности в подразделениях по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Красноярского крайисполкома. С 1982 по 1984 год он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, с 1991 по 1992 год учился в Академии МВД СССР. В 1989 году Зырянов был принят на службу в Шестое управление МВД СССР. С 1992 по 1995 год он был начальником отдела тактических операций ГУОП МВД России.
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Зырянов принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Он награжден орденами "За личное мужество", "Мужества", медалью "За отвагу", многими ведомственными медалями и нагрудными знаками МВД СССР и России.
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Общество , Евгений Хорошевцев , МВД
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