Мероприятие прошло в баре в субботу, 12 декабря. Комаров рассказал, что по публикациям в соцсетях было установлено, что люди на концерте не соблюдали предписания в рамках борьбы с распространением коронавируса, то есть были без масок и перчаток, а также не находились друг от друга на безопасном расстоянии. Кроме того, по его словам, заведение продолжило работу после 00.00, несмотря на установленные требования.

"Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности", — уточнили в пресс-службе главы ОАТИ.