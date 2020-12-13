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Москва

Московский бар могут закрыть после концерта Макса Барских 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве бар Memo Dine & Bar может закрыться после прошедшего концерта певца Макса Барских. Об этом говорится в постановлении главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрия Комарова, передают "Известия".
Мероприятие прошло в баре в субботу, 12 декабря. Комаров рассказал, что по публикациям в соцсетях было установлено, что люди на концерте не соблюдали предписания в рамках борьбы с распространением коронавируса, то есть были без масок и перчаток, а также не находились друг от друга на безопасном расстоянии. Кроме того, по его словам, заведение продолжило работу после 00.00, несмотря на установленные требования.

"Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности", — уточнили в пресс-службе главы ОАТИ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 72 млн заболевших, свыше 50,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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Общество , Видео , Макс Барских , Дмитрий Комаров , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , газета "Известия"
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