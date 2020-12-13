Беглов: В Петербурге удалось затормозить рост заболеваемости коронавирусом

Санкт-Петербурге удалось затормозить рост заболеваемости коронавируса благодаря принимаемым в городе мерам, сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Главный государственный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге, подчеркнул Беглов. По его словам, ежедневный рост числа заболевших коронавирусом стабилизировался.

«Благодарю всех петербуржцев, которые соблюдают предписанные Роспотребнадзором меры», — заключил губернатор.

Попова лично посетила Петербург 9 декабря и назвала адекватными ограничительные меры, принятые из-за пандемии. При этом глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец заявил, что нагрузка на стационарную службу «предельна и беспрецедентна».

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге в инфекционные стационары госпитализировали 5 785 человек — это на 6,1% больше, чем на прошлой неделе. Всего в Петербурге выявили 174 486 случаев заражения коронавирусом. Он занимает второе место среди российских регионов по числу заболевших после Москвы.