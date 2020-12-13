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Беглов: В Петербурге затормозили рост числа заражений COVID-19 

Мир24 и ещё 13 1 час назад
Беглов: В Петербурге удалось затормозить рост заболеваемости коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге удалось затормозить рост заболеваемости коронавируса благодаря принимаемым в городе мерам, сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Главный государственный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге, подчеркнул Беглов. По его словам, ежедневный рост числа заболевших коронавирусом стабилизировался.

«Благодарю всех петербуржцев, которые соблюдают предписанные Роспотребнадзором меры», — заключил губернатор.

Попова лично посетила Петербург 9 декабря и назвала адекватными ограничительные меры, принятые из-за пандемии. При этом глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец заявил, что нагрузка на стационарную службу «предельна и беспрецедентна».
За последнюю неделю в Санкт-Петербурге в инфекционные стационары госпитализировали 5 785 человек — это на 6,1% больше, чем на прошлой неделе. Всего в Петербурге выявили 174 486 случаев заражения коронавирусом. Он занимает второе место среди российских регионов по числу заболевших после Москвы.
Ранее в преддверии новогодних праздников в Петербурге ввели новые ограничения. За несколько дней до Нового года, а также с 4 по 10 января рестораны и бары будут закрываться после 19:00, а в новогоднюю ночь и в течение нескольких дней после они не не будут работать вовсе.
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Общество , Анна Попова , Александр Беглов , Роспотребнадзор , Санкт-Петербург
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