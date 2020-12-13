Горбачев хочет, чтобы его похоронили рядом с женой

Бывший глава СССР Михаил Горбачев хочет, чтобы его похоронили рядом с покойной супругой Раисой Горбачевой . Он уже забронировал место возле ее могилы, говорит экс-президент в документальном фильме «Горбачев. Рай».

«Это мое место. Забронировано», — приводит объяснение Горбачева «Собеседник.ру».

В фильме политик показал могилу, рядом с которой действительно есть еще место. Сейчас там стоят цветы.

Картина Виталия Манского «Горбачев. Рай» пока не вышла в прокат. Однако некоторые зрители увидели ее на фестивале «Артдокфест». В основе фильма лежит разговор с самим 89-летним экс-президентом.

Горбачев признается, что он все еще не смирился со смертью жены. Решением быть похороненным возле супруги он отказался от предложения быть погребенным на Новодевичьем кладбище, рядом с первым президентом России Борисом Ельциным

О появлении фильма-портрета про бывшего главу СССР стало известно еще 5 декабря, напоминает агентство Nation News. За несколько месяцев до этого в Германии поставили памятник Горбачеву.