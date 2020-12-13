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Горбачев показал место, где будет похоронен. «Забронировано». Фото 

Ura.Ru 1 час назад
Горбачев хочет, чтобы его похоронили рядом с женой
Фото: ТАСС
Бывший глава СССР Михаил Горбачев хочет, чтобы его похоронили рядом с покойной супругой Раисой Горбачевой. Он уже забронировал место возле ее могилы, говорит экс-президент в документальном фильме «Горбачев. Рай».

«Это мое место. Забронировано», — приводит объяснение Горбачева «Собеседник.ру».

В фильме политик показал могилу, рядом с которой действительно есть еще место. Сейчас там стоят цветы.
Картина Виталия Манского «Горбачев. Рай» пока не вышла в прокат. Однако некоторые зрители увидели ее на фестивале «Артдокфест». В основе фильма лежит разговор с самим 89-летним экс-президентом.
Горбачев признается, что он все еще не смирился со смертью жены. Решением быть похороненным возле супруги он отказался от предложения быть погребенным на Новодевичьем кладбище, рядом с первым президентом России Борисом Ельциным.
Google maps
О появлении фильма-портрета про бывшего главу СССР стало известно еще 5 декабря, напоминает агентство Nation News. За несколько месяцев до этого в Германии поставили памятник Горбачеву.
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Комментарии 139
Общество , Михаил Горбачев , Раиса Горбачева , Виталий Манский , Борис Ельцин , Google
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