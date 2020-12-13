Племянница Скрипаля рассказала о его ближайших планах

Экс-полковник и его дочь пока что опасаются ехать в Россию.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила Виктория Скрипаль. Ей неизвестно о планах Сергея на Новый год. Женщина добавила, что экс-полковник будет отмечать Рождество по католическому календарю.
«Когда-нибудь они, может быть, и планируют приехать в Россию. Что сделать [для этого — прим. ГМ] я не знаю, не могу за взрослых людей решать такие вопросы. Они пока не собирались вроде бы возвращаться. Планов у них таких пока не было — приехать в Россию. С опасениями связано. Пока ещё нет результатов, мы ещё не видим, чтоб кому-то предъявили обвинение, поэтому как они могут вернуться? Если их охраняют как раз от России».
Собеседница радиостанции уточнила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия звонят ей сами.
«Не знаю, как они будут Новый год отмечать, но сначала они будут отмечать католическое Рождество — святой для нас для всех праздник. Я не могу им звонить, у нас односторонняя связь. У меня нет их номеров телефонов, звонят только они, когда они считают нужным».
Ранее The Sunday Times сообщил о переезде семьи в Новую Зеландию. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров сообщил радиостанции «Говорит Москва», что эта версия кажется ему несостоятельной. Он предположил, что отец и дочь могут быть уже мертвы, либо они сейчас скрываются на территории Великобритании.