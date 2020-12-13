Племянница Скрипаля рассказала о его ближайших планах

«Когда-нибудь они, может быть, и планируют приехать в Россию. Что сделать [для этого — прим. ГМ] я не знаю, не могу за взрослых людей решать такие вопросы. Они пока не собирались вроде бы возвращаться. Планов у них таких пока не было — приехать в Россию. С опасениями связано. Пока ещё нет результатов, мы ещё не видим, чтоб кому-то предъявили обвинение, поэтому как они могут вернуться? Если их охраняют как раз от России».