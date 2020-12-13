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Москва

Племянница Скрипаля рассказала о его ближайших планах: будет отмечать католическое Рождество 

Говорит Москва 10 минут назад
Племянница Скрипаля рассказала о его ближайших планах
Фото: РИА Новости
Экс-полковник и его дочь пока что опасаются ехать в Россию.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила Виктория Скрипаль. Ей неизвестно о планах Сергея на Новый год. Женщина добавила, что экс-полковник будет отмечать Рождество по католическому календарю.

«Когда-нибудь они, может быть, и планируют приехать в Россию. Что сделать [для этого — прим. ГМ] я не знаю, не могу за взрослых людей решать такие вопросы. Они пока не собирались вроде бы возвращаться. Планов у них таких пока не было — приехать в Россию. С опасениями связано. Пока ещё нет результатов, мы ещё не видим, чтоб кому-то предъявили обвинение, поэтому как они могут вернуться? Если их охраняют как раз от России».

Собеседница радиостанции уточнила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия звонят ей сами.

«Не знаю, как они будут Новый год отмечать, но сначала они будут отмечать католическое Рождество — святой для нас для всех праздник. Я не могу им звонить, у нас односторонняя связь. У меня нет их номеров телефонов, звонят только они, когда они считают нужным».

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Общество , Сергей Скрипаль , Владимир Джабаров , Евгений Хорошевцев , Sunday Times , Радиостанция "Говорит Москва"
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