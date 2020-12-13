Сафронов рассказал о конфликте между Гафтом и Кобзоном 

Однажды он был в гостях у Гафта, и тому позвонил возмущенный певец, решивший, что Гафт написал эпиграмму «Не остановить бегущего бизона, как не остановить поющего Кобзона».

«Валя, ты что такое творишь?» А он говорит: «Иосиф Давыдыч! Не я! Не я писал!» Валя, ну я знаю что это ты. Ну прекрати!», — передал диалог Сафронов в эфире «Пятого канала».

Художник отметил, что Гафт славился своими эпиграммами. Он уважительно относился к друзьям, людям, но не мог не высказаться, не выразить свои чувства.

«Так мог позволить себе только Пушкин», — сказал Сафронов.

Авторство эпиграммы, посвященной Кобзону, остается спорным. Некоторые считают, что она принадлежит сатирику Александру Иванову

Как бы то ни было, народу понравилось это сатирическое двустишие. Его цитировал даже президент Путин, подарив при этом Кобзону статуэтку бизона.

Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. Он умер на руках у супруги.