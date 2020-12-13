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Худрук театра Моссовета госпитализирован с пневмонией 

Ирина Лебедева 39 минут назад
Худрук театра Моссовета госпитализирован с пневмонией
Фото: ТАСС
Евгений Марчелли, художественный руководитель театра Моссовета, попал в больницу.
Ранее он плохо себя чувствовал и несколько раз сдавал тесты на коронавирус. Первый тест был отрицательным, но второй уже показал наличие в организме COVID-19, информирует 5 Канал.
Решение о госпитализации было принято на фоне ухудшения состояния режиссера. У Марчелли начала развиваться дыхательная недостаточность.
Соответственно, все мероприятия с участием Евгения Марчелли отменены. Информация о его состоянии уточняется.
Как ранее писал «Рамблер», в сентябре 2020 года новым художественным руководителем Московского академического театра им. Моссовета стал режиссер Евгений Марчелли.
Об этом на сборе труппы в театре во вторник сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
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Общество , Евгений Марчелли , Александр Кибовский , Театра им. Моссовета
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