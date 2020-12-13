Худрук театра Моссовета госпитализирован с пневмонией 

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Евгений Марчелли , художественный руководитель театра Моссовета, попал в больницу.

Ранее он плохо себя чувствовал и несколько раз сдавал тесты на коронавирус. Первый тест был отрицательным, но второй уже показал наличие в организме COVID-19, информирует 5 Канал.

Решение о госпитализации было принято на фоне ухудшения состояния режиссера. У Марчелли начала развиваться дыхательная недостаточность.

Соответственно, все мероприятия с участием Евгения Марчелли отменены. Информация о его состоянии уточняется.