Названа причина смерти спикера алтайского парламента

Причиной смерти председателя Государственного собрания — Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюленина стала острая сердечная недостаточность. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

О смерти Тюленина стало известно в воскресенье, 13 декабря. За два дня до этого он принимал участие в сессии Госсовета.

Спикер алтайского парламента ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Отмечается, что в июле политик переболел коронавирусом. COVID-19 его заразил помощник. По ранее распространённой информации, у Тюленина остановилось сердце.

Причина смерти — острая сердечная недостаточность, — цитирует источника «Интерфакс».

Официального подтверждения данная версия пока не получила.

Тюленин возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов. 14 декабря ему должно было исполниться 67 лет.