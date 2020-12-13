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Источник назвал причину смерти спикера алтайского парламента Тюленина 

News.ru 38 минут назад
Названа причина смерти спикера алтайского парламента
Фото: elkurultay.ru
Причиной смерти председателя Государственного собрания — Эл Курултая Республики Алтай Владимира Тюленина стала острая сердечная недостаточность. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
О смерти Тюленина стало известно в воскресенье, 13 декабря. За два дня до этого он принимал участие в сессии Госсовета.
Спикер алтайского парламента ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Отмечается, что в июле политик переболел коронавирусом. COVID-19 его заразил помощник. По ранее распространённой информации, у Тюленина остановилось сердце.

Причина смерти — острая сердечная недостаточность, — цитирует источника «Интерфакс».

Официального подтверждения данная версия пока не получила.
Тюленин возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов. 14 декабря ему должно было исполниться 67 лет.
Как писал NEWS.ru, президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), четвёртый ректор МИФИ, российский физик Борис Оныкий умер на 82-м году жизни. Оныкий возглавлял МИФИ на протяжении десяти лет — с 1997 по 2007 год.
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Общество , МИФИ , Интерфакс
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