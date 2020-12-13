В России за сутки умерли 488 пациентов с коронавирусом 

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России за последние сутки умерли 488 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram -канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в воскресенье, 13 декабря.

Всего с начала пандемии умер 46 941 россиянин с подтвержденным COVID-19.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 28 080. Общее число заболевших COVID-19 достигло 2 653 928.