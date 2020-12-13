«На следующей неделе будут резкие изменения температуры. В Якутии и Красноярском крае температуры будут по-настоящему зимние: минус 45-50 градусов и минус 35-40 градусов. Температура ниже нормы в Красноярском крае на 10-12 градусов, например. Это как раз та погода, которую принято ассоциировать с сибирскими морозами», — цитирует ТАСС Вильфанда.