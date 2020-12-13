Худрук театра Моссовета Марчелли госпитализирован с COVID

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По информации РЕН ТВ , режиссер сдал несколько тестов на COVID-19, и последний дал положительный результат. Вскоре состояние Марчелли ухудшилось, начала развиваться дыхательная недостаточность. Тогда врачи решили госпитализировать его.

В настоящее время информации о самочувствии мужчины нет.

Вышеуказанные данные носят предварительный характер и не имеют официального подтверждения

Евгений Жозефович Марчелли — советский и российский режиссер театра, кино и телевидения. Стал худруком театра Моссовета с 8 сентября 2020 года. Обладатель звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».