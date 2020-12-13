На Украине вспомнили о взглядах Гафта на Крым

Украинские журналисты вспомнили о взглядах российского и советского актера Валентина Гафта на Крым и Донбасс. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

По их словам, артист крайне негативно относился к происходящему в этих регионах. Гафт полагал, что украинские власти убивают на юго-востоке страны собственных граждан, и находил «дикостью» уничтожение сел и деревень в Донбассе. Он также считал, что Крым — российская территория, за которую было пролито много крови. Актер также отмечал, что во времена СССР никому бы и в голову не пришло, что россияне и украинцы могут конфликтовать с друг другом.

При этом в украинских СМИ утверждается, что Гафт всегда положительно отзывался о самой Украине. Так, он рассказывал, что для него Украина «это хутора, мазанки, праздники, украинский борщ, песни, красивые женщины, чудесные люди, язык, характеры потрясающие». Отмечается, что артист находился в белом списке деятелей, которые высказывались в поддержку Украины, хотя сам актер заявлял, что лучше бы оказался в черном списке.

12 декабря информацию о смерти Гафта подтвердила его супруга Ольга Остроумова . Актеру было 85 лет. Его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря