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Москва

На Украине вспомнили о взглядах Гафта на Крым и Донбасс 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине вспомнили о взглядах Гафта на Крым
Фото: РИА Новости
Украинские журналисты вспомнили о взглядах российского и советского актера Валентина Гафта на Крым и Донбасс. Об этом сообщает портал «Обозреватель».
По их словам, артист крайне негативно относился к происходящему в этих регионах. Гафт полагал, что украинские власти убивают на юго-востоке страны собственных граждан, и находил «дикостью» уничтожение сел и деревень в Донбассе. Он также считал, что Крым — российская территория, за которую было пролито много крови. Актер также отмечал, что во времена СССР никому бы и в голову не пришло, что россияне и украинцы могут конфликтовать с друг другом.
При этом в украинских СМИ утверждается, что Гафт всегда положительно отзывался о самой Украине. Так, он рассказывал, что для него Украина «это хутора, мазанки, праздники, украинский борщ, песни, красивые женщины, чудесные люди, язык, характеры потрясающие». Отмечается, что артист находился в белом списке деятелей, которые высказывались в поддержку Украины, хотя сам актер заявлял, что лучше бы оказался в черном списке.
12 декабря информацию о смерти Гафта подтвердила его супруга Ольга Остроумова. Актеру было 85 лет. Его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря
Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. В 22 года он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры. С 1969 года Гафт служил в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
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Комментарии 3
Общество , Валентин Гафт , Ольга Остроумова , Театра им. Моссовета , Республика Крым
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