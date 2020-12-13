Худрука Марчелли госпитализировали с COVID-19

Художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли был госпитализирован с коронавирусом нового типа и развившейся на фоне пневмонией, передает в воскресенье, 13 декабря, РЕН ТВ.
По информации телеканала, Марчелли сдавал тест на COVID-19 несколько раз. Сначала тест показал отрицательный результат, но потом он подтвердил наличие у худрука коронавирусной инфекции.
Как сообщается, впоследствии у Марчелли развилась дыхательная недостаточность, поэтому его доставили в одну из клиник столицы.