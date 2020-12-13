Умер кантри-исполнитель Чарли Прайд 

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Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер в субботу в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в Facebook

"С сожалением подтверждаем, что Чарли Прайд умер сегодня утром, в субботу, 12 декабря 2020 года, в Далласе, штат Техас, из-за осложнений после COVID-19", — говорится в сообщении.

Уточняется, что музыкант был госпитализирован с симптомами коронавируса в конце ноября.

Прайд стал одним из первых афроамериканцев, добившихся успеха в жанре кантри. За свою карьеру получил несколько премий "Грэмми".