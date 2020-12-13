Названы запрещенные для запуска фейерверков места

МЧС России перед новогодними праздниками предупреждает о запрете запуска петард, фейерверков и салютов с балконов и крыш домов, внутри зданий, а также рядом со взрывоопасными объектами.

"Запрещено применение пиротехнических изделий внутри любых помещений, зданий и сооружений, а также на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов", — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос агентства.

Кроме того, нельзя запускать фейерверки вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.

В МЧС советуют покупать петарды, фейерверки, ракеты, салюты и другую пиротехнику только в специализированных магазинах и соблюдать меры безопасности при их запуске. "Нельзя использовать изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия", — добавили в МЧС.

С января 2021 года неопасную пиротехнику можно будет использовать на концертах и спортивных мероприятиях для создания спецэффектов. Это предусмотрено новой редакций правил противопожарного режима. При этом внутри других объектов, в том числе в жилых домах, применение пиротехники запрещено за исключением бенгальских огней и хлопушек.