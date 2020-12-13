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Москва

В МЧС рассказали, где запрещено запускать петарды и фейерверки 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Названы запрещенные для запуска фейерверков места
Фото: ТАСС
МЧС России перед новогодними праздниками предупреждает о запрете запуска петард, фейерверков и салютов с балконов и крыш домов, внутри зданий, а также рядом со взрывоопасными объектами.
"Запрещено применение пиротехнических изделий внутри любых помещений, зданий и сооружений, а также на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов", — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос агентства.
Кроме того, нельзя запускать фейерверки вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.
В МЧС советуют покупать петарды, фейерверки, ракеты, салюты и другую пиротехнику только в специализированных магазинах и соблюдать меры безопасности при их запуске. "Нельзя использовать изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия", — добавили в МЧС.
С января 2021 года неопасную пиротехнику можно будет использовать на концертах и спортивных мероприятиях для создания спецэффектов. Это предусмотрено новой редакций правил противопожарного режима. При этом внутри других объектов, в том числе в жилых домах, применение пиротехники запрещено за исключением бенгальских огней и хлопушек.
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Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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