Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции постановили продлить до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 граждан РФ в неделю.

Россияне смогут попасть в это государство при условии наличия у них отрицательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, а также ваучера на отель или документов, в которых будет определено их временное место жительства в стране. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующей документ правительства Греции, опубликованный в местной газете.

Отмечается, что условия будут прежними. Впервые из-за пандемии коронавируса въезд до 500 граждан России в неделю власти Греции разрешили 7 сентября. С того времени это разрешение неоднократно продлевалось.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.