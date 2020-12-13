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Греция продлила разрешение на въезд для россиян в страну 

Газета.Ru и ещё 5 25 минут назад
Греция продлила разрешение на въезд для россиян
Фото: ТАСС
Власти Греции постановили продлить до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 граждан РФ в неделю.
Россияне смогут попасть в это государство при условии наличия у них отрицательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, а также ваучера на отель или документов, в которых будет определено их временное место жительства в стране. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующей документ правительства Греции, опубликованный в местной газете.
Отмечается, что условия будут прежними. Впервые из-за пандемии коронавируса въезд до 500 граждан России в неделю власти Греции разрешили 7 сентября. С того времени это разрешение неоднократно продлевалось.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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Общество , В мире , Афины , Греция , Салоники
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