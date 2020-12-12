Патриарх Кирилл обратился к семье умершего Гафта

По его словам, артист посвятил всю жизнь творчеству и искусству, которое, по его убеждению, должно нравственно воспитывать и духовно преображать человека, сохранять в культурной памяти народа высокие идеалы и ценности.

"Валентин Иосифович был разносторонне одаренной личностью, обладавшей яркой артистической харизмой, острым умом, глубоким пониманием жизни и душевной чуткостью", — заявил патриарх Кирилл.

Он также добавил, что Гафт "размышлял о Боге", а также "чувствовал его присутствие в своем сердце".