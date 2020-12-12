Патриарх Кирилл обратился к семье умершего Гафта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семье ушедшего из жизни актера Валентина Гафта. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, артист посвятил всю жизнь творчеству и искусству, которое, по его убеждению, должно нравственно воспитывать и духовно преображать человека, сохранять в культурной памяти народа высокие идеалы и ценности.
"Валентин Иосифович был разносторонне одаренной личностью, обладавшей яркой артистической харизмой, острым умом, глубоким пониманием жизни и душевной чуткостью", — заявил патриарх Кирилл.
Он также добавил, что Гафт "размышлял о Боге", а также "чувствовал его присутствие в своем сердце".
Советский и российский актер Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, впервые появился на сцене в Театре имени Моссовета. Работал также в Московском драматическом театре (ныне Театр на Малой Бронной), в Театре имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком"). В 1969 году он перешел в театр "Современник". В кино Гафт дебютировал в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Артист умер 12 декабря на 86-м году жизни.