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Скончалась телеграфистка, сообщившая о Дне Победы 

Экспресс газета 33 минуты назад
Скончалась телеграфистка, сообщившая о Дне Победы
Фото: Кадр канала ТВЦ
Целый век посчастливилось прожить Любови Нетупской, которая первой сообщила о капитуляции фашистской Германии в Москву.
Она родилась в Ступинском районе Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет. Девушка не подлежала мобилизации, но активно рвалась на фронт. В мае 1943 года сотрудники военкомата сдались: ее определили на курсы телеграфисток, которые Нетупская окончила за два месяца.
В составе 1-го Белорусского фронта она участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В Берлин вошла в день его взятия 2 мая. И сообщила в столицу историческую новость о подписании Акта о безоговорочной капитуляции в ночь с 8 на 9 мая.
По словам дочери, легендарная телеграфистка мирно скончалась во сне в возрасте 100 лет.
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Общество , Берлин , Германия , Московская область , Польша
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