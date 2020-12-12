Скончалась телеграфистка, сообщившая о Дне Победы 

Москву. Целый век посчастливилось прожить Любови Нетупской, которая первой сообщила о капитуляции фашистской Германии

Она родилась в Ступинском районе Московской области . Когда началась война, ей было 20 лет. Девушка не подлежала мобилизации, но активно рвалась на фронт. В мае 1943 года сотрудники военкомата сдались: ее определили на курсы телеграфисток, которые Нетупская окончила за два месяца.

В составе 1-го Белорусского фронта она участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В Берлин вошла в день его взятия 2 мая. И сообщила в столицу историческую новость о подписании Акта о безоговорочной капитуляции в ночь с 8 на 9 мая.

По словам дочери, легендарная телеграфистка мирно скончалась во сне в возрасте 100 лет.