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Москва

«Прощай, Валя». Садальский огорошен известием о смерти Гафта 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Прощай, Валя»: Садальский о смерти Гафта
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский, актер театра и кино, был крайне огорчен печальной новостью о смерти Валентина Гафта.

«Я не готов комментировать…Спасибо, что сказали. Я не могу, я огорошен, — отказался он от разговора с корреспондентом nation-news.

В инстаграме Станислав выложил архивную фотографию — кадр из известного фильма «О бедном гусаре замолвите слово».
Названа причина смерти Валентина Гафта
Садальский написал о том, что помимо актерского таланта, Гафт обладал сильным характером и твердой патриотической позицией.
Он всегда был на стороне «маленького человека» и не боялся высказывать свое мнение собеседнику любого уровня.

«Прощай, Валя», — резюмировал Станислав.

«Ушел человек-эпоха», — поддержали его подписчики.

Как ранее писал «Рамблер», Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве.
С юных лет был увлечен театром, играл в школьной самодеятельности.
Поступил в Школу-студию МХАТ, учился вместе с Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Михаилом Козаковым.
После окончания вуза играл в нескольких театрах, но признание публики пришло после ролей в Ленкоме.
В 1969-м артист получил приглашение от Олега Ефремова, и стал играть в «Современнике». Этому театру он остался верен до конца дней.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Комментарии 1
Общество , Валентин Гафт , Олег Ефремов , Игорь Кваша , Станислав Садальский , Михаил Козаков , Олег Табаков
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