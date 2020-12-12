«Прощай, Валя»: Садальский о смерти Гафта

Все новости на карте

«Я не готов комментировать…Спасибо, что сказали. Я не могу, я огорошен, — отказался он от разговора с корреспондентом nation-news.

В инстаграме Станислав выложил архивную фотографию — кадр из известного фильма «О бедном гусаре замолвите слово».

Садальский написал о том, что помимо актерского таланта, Гафт обладал сильным характером и твердой патриотической позицией.

Он всегда был на стороне «маленького человека» и не боялся высказывать свое мнение собеседнику любого уровня.

«Прощай, Валя», — резюмировал Станислав.

«Ушел человек-эпоха», — поддержали его подписчики.

Как ранее писал «Рамблер», Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве.

С юных лет был увлечен театром, играл в школьной самодеятельности.

После окончания вуза играл в нескольких театрах, но признание публики пришло после ролей в Ленкоме.