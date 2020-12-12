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Москва

Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России 

Майк Габриелян 1 час назад
Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России
Фото: РИА Новости
В России наметилась тенденция к затуханию второй волны коронавируса. За минувшие сутки в стране зафиксировано 560 летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19. При этом днем ранее медики заявили о 613 умерших. Кроме того, коэффициент распространения COVID-19 уже три дня подряд остается ниже 1.
Всего в России за минувшие сутки выявили 28 137 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом. Из всех пациентов 18,4% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровело 26 118 человек.
В Москве появилось 6622 новых пациента, в Петербурге — 3776,
в Московской области — 1393, Нижегородской области — 501, Карелии — 428.
За время пандемии медики провели в России более 82.1 млн тестов. Было выявлено 2 625 848 случаев болезни. Умерли 46 453 пациента, 2 085 958 выздоровели.
Ранее «Рамблер», что вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о превышении показателей смертности в России на 9,7%.
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Общество , Татьяна Голикова
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