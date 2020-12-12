Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России 

России наметилась тенденция к затуханию второй волны коронавируса. За минувшие сутки в стране зафиксировано 560 летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19. При этом днем ранее медики заявили о 613 умерших. Кроме того, коэффициент распространения COVID-19 уже три дня подряд остается ниже 1.

Всего в России за минувшие сутки выявили 28 137 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом. Из всех пациентов 18,4% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровело 26 118 человек.

В Москве появилось 6622 новых пациента, в Петербурге — 3776,

в Московской области — 1393, Нижегородской области — 501, Карелии — 428.

За время пандемии медики провели в России более 82.1 млн тестов. Было выявлено 2 625 848 случаев болезни. Умерли 46 453 пациента, 2 085 958 выздоровели.