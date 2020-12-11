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Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком 

RT на русском 21 минуту назад
Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком
Фото: Reuters
Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Это следует из проекта постановления правительства, текст которого опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно инициативе, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Федерации срок предоставления туристской услуги может быть перенесён, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.
В АТОР рассказали, что наибольшим спросом на втором этапе пользуются Краснодарский край и Крым, далее следуют Кавминводы.
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