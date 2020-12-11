Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком в случае введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Это следует из проекта постановления правительства, текст которого опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно инициативе , при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Федерации срок предоставления туристской услуги может быть перенесён, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.