В Подмосковье ввели новое правило для посетителей кафе

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Власти Подмосковья ввели новое правило для посетителей кафе и ресторанов в новогодние праздники. Теперь они должны будут предоставлять при входе отрицательный тест на коронавирус.

Соответствующий указ был подписан губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Согласно документу, правило будет действовать с 31 декабря по 10 января включительно.

Ранее тем же постановлением глава региона продлил ограничения, введенные из-за коронавируса до 12 января 2021 года. Перед этим их продлевали до 13 декабря.