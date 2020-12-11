Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

В Подмосковье ввели правило для посетителей кафе в новогодние праздники 

Суть событий 1 час назад
В Подмосковье ввели новое правило для посетителей кафе
Фото: pixabay
Власти Подмосковья ввели новое правило для посетителей кафе и ресторанов в новогодние праздники. Теперь они должны будут предоставлять при входе отрицательный тест на коронавирус.
Соответствующий указ был подписан губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Согласно документу, правило будет действовать с 31 декабря по 10 января включительно.
Ранее тем же постановлением глава региона продлил ограничения, введенные из-за коронавируса до 12 января 2021 года. Перед этим их продлевали до 13 декабря.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Суть событий: последние новости
Не стало актера Николая Иванова - звезды фильма "Вечный зов" Не стало актера Николая Иванова - звезды фильма "Вечный зов" Елена Малышева внесла ясность на фоне слухов о закрытии шоу "Жить здорово" Елена Малышева внесла ясность на фоне слухов о закрытии шоу "Жить здорово" Трутнев предложил считать жителей Аляски россиянами в ответ на позицию США по Курилам Трутнев предложил считать жителей Аляски россиянами в ответ на позицию США по Курилам
Общество , Андрей Воробьев , Правительство московской области , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение