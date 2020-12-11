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В Московской области продлили ограничения по коронавирусу 

Вероника Полынина 1 час назад
В Московской области продлили ограничения по коронавирусу
Фото: ТАСС
Власти Московской области продлили действующие ограничения по коронавирусу до 12 января 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В частности, студенты вузов и колледжей региона продолжат обучение в дистанционном режиме.
Кроме того, в период новогодних праздников посетители подмосковных кафе и должны будут предоставить на входе отрицательный тест на COVID-19. Также с 28 декабря по 15 января только при наличии отрицательного теста на коронавирус можно будет заселиться в гостиницы Московской области.
ПЦР-тест должен быть получен не ранее чем за три дня до предполагаемого заселения в гостиницу или посещения кафе, ИФА-тест — не ранее чем за пять дней.
С 14 декабря в Подмосковье смягчаются ограничения для граждан старше 65 лет. Раньше соблюдение режима самоизоляции было обязательным, теперь это рекомендованная мера.
Как сообщал «Рамблер», суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России к 11 декабря составил 28 тысяч 585 случаев, умерли 613 пациентов — это максимальное значение по количеству подтвержденных летальных исходов за сутки за весь период.
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Общество , Андрей Воробьев , Правительство московской области , ИТАР-ТАСС
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