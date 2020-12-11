В Московской области продлили ограничения по коронавирусу 

В частности, студенты вузов и колледжей региона продолжат обучение в дистанционном режиме.

Кроме того, в период новогодних праздников посетители подмосковных кафе и должны будут предоставить на входе отрицательный тест на COVID-19. Также с 28 декабря по 15 января только при наличии отрицательного теста на коронавирус можно будет заселиться в гостиницы Московской области.

ПЦР-тест должен быть получен не ранее чем за три дня до предполагаемого заселения в гостиницу или посещения кафе, ИФА-тест — не ранее чем за пять дней.

С 14 декабря в Подмосковье смягчаются ограничения для граждан старше 65 лет. Раньше соблюдение режима самоизоляции было обязательным, теперь это рекомендованная мера.

Как сообщал «Рамблер», суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России к 11 декабря составил 28 тысяч 585 случаев, умерли 613 пациентов — это максимальное значение по количеству подтвержденных летальных исходов за сутки за весь период.