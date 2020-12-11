В подмосковных кафе будут требовать справку об отсутствии COVID

Подмосковье с 31 декабря по 10 января заведения общепита и развлекательные заведения смогут принимать посетителей только с отрицательным тестом на коронавирус. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства области.

Результат ПЦР-теста должен быть получен не ранее чем за 3 дня до посещения, а результат теста методом иммуноферментного анализа (ИФА) — не ранее чем за 5 дней. Тесты не нужны будут для пропуска на мероприятия, которое проводится в помещении, где у посетителя есть конкретное посадочное место (например, спектакли).

Кроме того, с 28 декабря по 13 января заселиться в гостиницу тоже можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус.

Также продлеваются до 12 января ранее введенные ограничения в связи с коронавирусом. Это дистанционное обучение для студентов колледжей и вузов, подведомственных Московской области, режим самоизоляции для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Соцкарты жителей старше 65 лет и проездные студентов будут блокированы до 12 января.